В лесах под Златоустом раньше срока проснулись муравьи

На Таганае появляется все больше примет расцветающей весны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», сотрудники заповедника на куполе первого оттаявшего муравейника неподалеку от Верхней тропы обнаружили первых проснувшихся муравьев.

Нынешнее пробуждение случилось ровно на две недели раньше среднемноголетнего срока, который приходится на 1 апреля.

«Глядя на этих муравьев, кто-то из нас, вероятно узнает себя ранним утром, когда на раскачку требуется время. Но ближе к маю жизнь в муравейнике закипит. И главной задачей его обитателей станет доставка тепла в недра жилища», – рассказали ученые.

Во второй половине апреля каждый муравей превращается в настоящий живой обогреватель: набирая тепло от солнца, он устремляется внутрь, где находятся перезимовавшие личинки. В конце мая они прогреются, затем превратятся в куколок, и в начале лета отправятся в брачный лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

