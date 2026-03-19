В центре и на северо-западе Челябинска закроют движение

Челябинцам советуют искать объезд утром пятницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 20 марта, с 4:00 до 9:00 будет перекрыта улица Елькина на участке от улицы Труда до улицы Карла Маркса.

Кроме того, на улице Городской и на въезде к мечети Исмагила в этот же период – запрещена парковка личного транспорта.

Горожан призывают заранее спланировать свой маршрут.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube