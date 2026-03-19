Водитель, насмерть сбивший 12-летнюю девочку под Челябинском, получил срок

В Сосновском районе огласили приговор водителю, сбившему насмерть школьницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 52-летнего жителя поселка Рощино виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 4 мая прошлого года по автодороге «Рощино – Подъезд к Екатеринбургу». Водитель автомобиля Lada Granta не обратил внимания на троих детей, шедших по обочине в попутном направлении и не снизил скорость. В результате он сбил 12-летнюю девочку, которая стала на другую сторону дороги.

От полученных повреждений школьница скончалась в больнице.

В ходе судебного заседания южноуралец свою вину не признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, лишив права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Кроме того, в пользу родителей погибшей с водителя взыскали 2 миллиона рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

