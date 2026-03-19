Студенты в Челябинской области остались без стипендий

Южноуральские студенты столкнулись с массовыми задержками выплаты стипендий.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, с проблемой столкнулись учащиеся образовательных учреждений, занятых подготовкой специалистов в сфере транспорта.
В январе и феврале текущего года в части учебных заведений Челябинской области студентам своевременно не выплачена государственная академическая и социальная стипендии. Общая задолженность по выплатам перед учащимися составила около 2 миллионов рублей.
Надзорное ведомство объявило предостережения руководителям образовательных учреждений о недопустимости нарушения закона и внесло представления, по результатам рассмотрения которых задолженность перед студентами полностью погашена.
Челябинск, Виктор Елисеев
