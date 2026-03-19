Студенты в Челябинской области остались без стипендий

Южноуральские студенты столкнулись с массовыми задержками выплаты стипендий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, с проблемой столкнулись учащиеся образовательных учреждений, занятых подготовкой специалистов в сфере транспорта.

В январе и феврале текущего года в части учебных заведений Челябинской области студентам своевременно не выплачена государственная академическая и социальная стипендии. Общая задолженность по выплатам перед учащимися составила около 2 миллионов рублей.

Надзорное ведомство объявило предостережения руководителям образовательных учреждений о недопустимости нарушения закона и внесло представления, по результатам рассмотрения которых задолженность перед студентами полностью погашена.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube