В Челябинской области сняли карантин по гриппу

В Челябинской области отменили карантин, введенный из-за угрозы эпидемии ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, за 11-ю неделю 2026 года (со 9 по 15 марта) в регионе зарегистрировано 67,6 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели, эпидемического порога и среднемноголетних показателей.

При проведении лабораторных мониторинговых исследований отмечается снижение циркуляции возбудителей гриппа.

Постановлением врио главного государственного санитарного врача области с 18 марта отменены ограничительные мероприятия по гриппу в медицинских организациях, организациях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан, организациях, осуществляющих деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.

Вместе с тем, в связи с продолжающейся циркуляцией возбудителей «негриппозной» этиологии (респираторно-синцитиальным вирусом, риновирусом и другими), специалисты Роспотребнадзора рекомендуют южноуральцам продолжить соблюдение мер личной профилактики острых респираторных вирусных инфекций.

Челябинск, Виктор Елисеев

