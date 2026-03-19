Предприятия ММК поставили российским контрагентам более 1,4 миллиона тонн оцинкованного и окрашенного проката

В 2025 году четверть поставок Группыа ММК на рынок оцинкованного и окрашенного проката составила продукция премиального сегмента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», более 90% поставок оцинкованного и окрашенного проката в 2025 году пришлось на отечественных потребителей. Об этом сообщил старший менеджер группы продаж металла с покрытием ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александр Вальц в рамках проходящей в Москве 21-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления».

По словам эксперта, по итогам 2025 года емкость рынка проката с цинковым и полимерным покрытием сократилась, прервав положительную динамику предыдущих лет. Это объясняется снижением количества инфраструктурных проектов и замедлением темпа жилого строительства на фоне высокой ключевой ставки Банка России.

В 2025 году поставки проката с покрытиями Группы ММК на внутренний рынок с площадок ММК и Лысьвенского металлургического завода превысили 1,4 миллиона тонн.

Компания продолжает переносить фокус на премиальные виды покрытий, к которым относятся горячеоцинкованный прокат для автопрома, прокат из крепких конструкционных марок стали, прокат под брендом SteelArt, окрашенный прокат со «сморщенной» фактурой поверхности. В прошлом году доля такой продукции в общем портфеле продаж проката с покрытием на внутренний рынок выросла до 25%.

«Усиление конкуренции требует от ММК новых подходов. Компания делает ставку на технологическое лидерство, опирающееся на качество продукции, а также предлагает рынку комплексные решения, отвечающие запросам потребителей. В рамках данной стратегии ММК предлагает рынку новые продукты и развивает сервис», – рассказал представитель ММК.

В качестве примера Александр Вальц привел освоение выпуска металлопроката с инновационным коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния под брендом MAGProtect. Повышенная (примерно в 5 раз) коррозионная стойкость покрытия позволяет использовать MAGProtect в условиях, где недостаточно традиционного цинкового покрытия, а также использовать меньшую толщину покрытия без ухудшения характеристик. При переработке металлопроката MAGProtect сохраняется сплошность покрытия и высокая формуемость. Уникальной особенностью покрытия является его способность к самовосстановлению по кромкам и в местах механических повреждений.

Другим уникальным для рынка предложением, по словам Александра Вальца, стал прокат с декоративным покрытием под торговой маркой SteelArt Design, производство которого освоено на ММК-ЛМЗ. Не имеющий аналогов в России оцинкованный прокат с декоративным рисунком на рулонной стали, нанесенным методом цифровой печати, позволяет создавать любые изображения. Это предоставляет широкие возможности для воплощения различных дизайнерских решений. Прокат можно использовать для дизайна экстерьера и интерьера – там, где необходимо подчеркнуть индивидуальность и обеспечить узнаваемость.

Он имеет ряд преимуществ по сравнению с распространенными способами оформления фасадов (муралы, аэрография, граффити), отличающимися сложностью и длительностью нанесения изображения. При неограниченном выборе вариантов и высоком качестве рисунка SteelArt Design обеспечивает существенную экономию времени и затрат. Себестоимость фасадной панели при использовании SteelArt Design увеличивается не более чем на 500 рублей за тонну.

Важнейшим направлением стратегии ММК является развитие сервиса. «Мы активно увеличиваем отгрузку автотранспортом до ворот клиента, что особенно актуально для потребителей, не имеющих собственные подъездные пути. Это позволяет упростить логистику, увеличивает комплектность и сборность заказов», – рассказал Александр Вальц.

В числе других направлений развития сервиса можно назвать также развитие онлайн-торговли, реализацию единого подхода к решению проблем потребителей для Группы компаний с запланированным расширением областей присутствия региональных представителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

