20 марта ожидаются следующие события – Челябинск

20.03.2026, пятница

11:00 Челябинск – Расширенное заседание коллегии министерства социальных отношений Челябинской области, посвященное итогам работы в 2025 году и задачам на ближайший период (Законодательное Собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114)

11:00 Челябинск – Литературная гостиная «Новый взгляд на классику» по повести В.Г. Распутина «Уроки французского» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Областной фестиваль художественного творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного». Районный тур (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

13:00 Челябинск – День громкого чтения: читаем стихи детских поэтов (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Открытие проекта «ZаЛюбовь», направленного на психологическую, социальную и юридическую помощь беременным и женам с детьми до 3 лет участников СВО (Законодательное Собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, малый зал)

14:00 Челябинск – Акция «От Пушкина до наших дней» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Домовой воробей» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132) (по записи)

14:00 Челябинск – Литературно-музыкальная гостиная «Встречаем Весну!» в клубе «Откровение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

15:00 Челябинск – Час поэтического настроения «Рифма правит миром» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по мозаике «Создание мозаичного изделия из стекла» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:30 Челябинск – Киносеминар «Человек в контексте современности»: просмотр и обсуждение одного из фильмов: «Космическая Одиссея 2001 года» (реж. – Стэнли Кубрик), «Бразилия» (реиж. – Терри Гиллиам), «451 градус по Фаренгейту» (реж. – Франсуа Трюффо) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

18:00 Челябинск – Вечер, посвященный 90-летнему юбилею лицея №37 (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

19:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs «Адмирал» (Владивосток) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

