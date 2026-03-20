В Тракторозаводском районе Челябинска иномарку намотало на столб. Водитель погиб

Госавтоинспекция Челябинской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 20 марта, около 8:00 в Тракторозаводском районе Челябинска.

По предварительным данным, недалеко от дома №5 по улице Линейная 43-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением и врезался в электроопору. Искореженная иномарка так и осталась у столба, практически намотавшись на него. Челябинец от полученных травм скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

