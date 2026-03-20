В Челябинской области стартовал досрочный этап ЕГЭ

Южноуральские выпускники приступили к досрочной сдаче ЕГЭ.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета по делам образования Челябинска, сегодня, 20 марта, на Южном Урале, как и по всей стране, официально начинается досрочный период государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов.
Это важный этап участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать экзамены в основную волну.
В соответствии с расписанием, утвержденным Рособрнадзором, первыми к испытаниям приступят участники, выбравшие литературу и географию. Именно с этих экзаменов на текущей неделе открывается серия испытаний для выпускников.
На следующей неделе выпускникам предстоит продемонстрировать свои знания по русскому языку (24 марта), а также базовой и профильной математике (27 марта).
Экзаменационная кампания продлится до 21 апреля 2026 года включительно.
Напомним, что участниками досрочного периода являются:
выпускники текущего года, имеющие допуск к ГИА;
обучающиеся организаций среднего профессионального образования (СПО);
экстерны, завершившие освоение образовательной программы.
Челябинск, Виктор Елисеев
