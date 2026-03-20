На Южном Урале начинается запись детей в первые классы

В понедельник стартует первый этап записи детей в первые классы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, с 23 марта по 1 апреля в муниципалитетах регионаначинается первый этап записи детей в первые классы.

В зависимости от места проживания дата и время старта приема заявлений могут различаться (подробности – на странице министерства в ВКонтакте).

Уже сейчас можно оформить черновик заявления на Госуслугах, чтобы в день старта приемной кампании просто отправить заполненное заявление.

Подать заявление можно лично (обратившись в выбранную школу), через портал «Госуслуги» (это наиболее популярный и удобный вариант, в 2025 году почти 90% заявлений было оформлено именно таким способом) или направив заявление на адрес школы заказным письмом через «Почту России» с уведомлением о вручении.

Для заполнения заявления понадобится:

данные ребенка: ФИО, СНИЛС, адрес регистрации;

реквизиты свидетельства о рождении;

паспортные данные родителя (законного представителя);

номер или название школы;

документы, подтверждающие право на льготу (при наличии).

Школа может запросить фото или сканы документов через личный кабинет. Оригиналы необходимо предоставить при личном посещении учебного заведения (дата и время визита будут согласованы дополнительно).

До 1 июля текущего года школы издадут приказы о зачислении детей, подавших заявления в первую волну. С 6 июля стартует вторая волна приема – можно подавать заявления в любую школу независимо от места регистрации. Решение о зачислении будет принято в течение 5 рабочих дней.

В министерстве напоминают, что при электронной подаче заявления необходима подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Ее готовность лучше проверить заранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

