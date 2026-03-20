Перевозчики Челябинской области получат в 2026 году 132 новых автобуса

Минтранс России одобрил заявку Южного Урала на приобретение 132 автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, новый подвижной состав южноуральские компании смогут получить за счет льготного лизинга через АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

«Минтранс РФ одобрил заявку Челябинской области на приобретение перевозчиками 132 автобусов для эксплуатации на маршрутах Челябинской агломерации», – уточнили в областном министерстве.

В текущем году Челябинск, Копейск и Сосновский округ могут получить в лизинг 118 единиц техники, Златоуст – 8, Миасс, Снежинск, Снежинск – по 2.

По условия реализуемой в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» программы перевозчики смогут приобрести автобусы в лизинг с 40% скидкой для работы на маршрутах по регулируемому тарифу в рамках федеральных мер поддержки.

Челябинск, Виктор Елисеев

