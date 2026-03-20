Погода в выходные на Южном Урале обойдется без температурных скачков

Выходные в Челябинской области будут теплыми.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в предстоящие выходные ожидается небольшое отступление антициклона.

В субботу давление понизится, пройдут небольшие осадки в основном в северной половине области, усилится ветер, а за счет облачности суточные амплитуды температур будут более сглаженными. В воскресенье и понедельник антициклон вновь станет преобладать в атмосфере над Южным Уралом, давление повысится, осадки маловероятны, но на дальней периферии циклона ожидается небольшое усиление ветра.

Завтра, 21 марта, температура воздуха ночью будет -2, -7 градусов по Цельсию, в горах и низинах до -12, днем +4, +9. В Челябинске ночью синоптики обещают 4-6 градусов ниже ноля, днем +6, +8.

В ночь на воскресенье столбик термометра в области опустится к отметкам -3, -8 градусов, в горах и низинах – до -13, днем воздух прогреется до 4-9 градусов выше ноля. В областном центре 22 марта ночью ожидается -4, -6, днем +6, +8 градусов.

В понедельник, 23 марта, в регионе станет теплее и ветренее (порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду). Ночью столбик термометра окажется в пределах 1-6 градусов ниже ноля, на юге похолодает до -5, -10 градусов, днем воздух прогреется до +5,+10 градусов. В Челябинске ночью синоптики обещают -4, -6 градусов, днем – 7-9 градусов выше ноля.

Челябинск, Виктор Елисеев

