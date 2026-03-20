Имущество экс-главы южноуральского управления Роспотребнадзора на 400 миллионов перешло государству

Суд вынес решение по иску о национализации имущества бывшего главного санитарного врача Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, по требованию надзорного ведомства с экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова в доход государства взыскано имущество более чем на 400 миллионов рублей, приобретенное на неподтвержденные доходы.

По ходатайству прокурора судебное решение обращено к немедленному исполнению.

Напомним, Анатолия Семенова задержали 13 февраля текущего года. Чиновника обвиняют в незаконном совмещении государственной службы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

После этого Генпрокуратура потребовала национализировать имущество на сумму более 400 миллионов рублей. Речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тысяч квадратных метров на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 транспортных средствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

