Задержанного за взятку начальника копейской колонии отправили в СИЗО

В СКР раскрыли подробности задержания начальника ИК-11 Копейска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, продолжается расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника ФКУ ИК №11 ГУФСИН России по Челябинской области, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и УСБ ГУФСИН России по региону, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

Напомним, начальника копейской колонии задержали вчера, 19 марта.

По версии следствия, в период с 31 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года высокопоставленный сотрудник ФСИН получил через посредника не менее 670 тысяч рублей деньгами и имуществом. За это он обещал улучшить условия содержания в исправительном учреждении одному из заключенных.

Дома и на работе у начальника ИК-11 проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается. Выявляются дополнительные эпизоды преступно деятельности сотрудника ФСИН.

Суд избрал в качестве меры пресечения для южноуральца заключение под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

