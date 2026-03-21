21 – 23 марта ожидаются следующие события – Челябинск

21.03.2026, суббота

10:00 Челябинск – Очный финал регионального трека международного конкурса «Большие вызовы» – флагманского проекта Образовательного центра «Сириус» («Курчатов Центр», Челябинск, ул. Ворошилова, 2)

10:30 Челябинск – «Настроение – весна!»: мастер-класс Ирины Никулиной по рисованию акварелью (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал) (по записи)

10:30 Челябинск – Курсы по русскому языку в рамках акции «Тотальный диктант» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)

11:00 Челябинск – Торжественное открытие проекта «Челябинск – Za любовь» (Единый центр поддержки участников СВО, ул. Университетская набережная, 123)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Фестиваль «Детская мода», организатор Конфедерация учителей башкирского языка Челябинской области (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30,13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Настольная ролевая игра «Империя» по типу Мафии (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

23.03.2026, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

