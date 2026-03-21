В Челябинске горожанин набросился на чуть задевшего его подростка

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в четверг, 19 марта, на северо-западе Челябинска. Об этом рассказала мать пострадавшего.

По словам женщины, ее 13-летний сын возвращался из школы. У дома №45 по улице Молодогвардейцев он столкнулся со взрослым горожанином. «Подросток слегка задел куртку проходящего мимо мужчины, и тот набросился на него с руганью и кулаками – начал бить мальчика по лицу с двух сторон, – пишет «Агентство чрезвычайных новостей со ссылкой на мать школьника. – Когда ребенок схватился за телефон, неизвестный скрылся».

По оценке медиков, мальчик сильно не пострадал – все обошлось поверхностными гематомами. Родители школьника сообщили о произошедшем в полицию. Неадекватного челябинца ищут.

Челябинск, Виктор Елисеев

