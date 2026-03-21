Южный Урал сохраняет статус неблагополучной территории по распространению клещевого энцефалита

В Челябинской области готовятся к периоду активности клешей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Челябинская область остается в числе неблагополучных по распространению клещевого энцефалита. Таковы данные Роспотребнадзора.

По информации санитарных врачей, эндемичными по клещевому энцефалиту в России признаны 49 регионов. При этом этот статус имеет вся территория Челябинской области, в отличие от соседей-курганцев, где неблагоприятный статус получили только часть районов.

Напомним, в прошлом году ситуация с нападениями клещей на Южном Урале была достаточно острой. По предварительным данным, за весь сезон клещевой активности показатель пострадавших от укусов этих членистоногих достиг 541 человек на 100 тысяч населения, в том числе детей – 663,1 на 100 тысяч. Эир значительно выше, чем в 2024 году (413,9 на 100 тысяч всего населения и 484,6 на 100 тысяч детей).

При этом из 8 тысяч 175 клещей, исследованных в лабораториях, 0,78% оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, 24,7% – возбудителями боррелиоза, 2,8% – эрлихиями, 1,4% – анаплазмами.

«В Челябинской области сохраняется высокая активность природного очага клещевых инфекций, о чем свидетельствуют высокая численность иксодовых клещей на стационарных точках наблюдения, инфицированность клещей вирусом клещевого энцефалита, возбудителями боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, риккетсиоза», – заявили на этой неделе в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве ожидают начала активности клещей в России в третьей декаде марта. Уже сейчас южноуральцы уже сообщают о первых встречах с клещами с текущем сезоне. Так, в Сосновском районе членистоногое обнаружили в доме (вероятно, его принес на себе кто-то из домашних питомцев. О клещах сообщали в социальных сетях и жители челябинского поселка Новосинеглазово.

Челябинск, Виктор Елисеев

