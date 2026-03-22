В Челябинске стартует сезон электросамокатов. Горожанам и операторам напомнили о новых правилах

Сезон электросамокатов пройдет в Челябинске по новым правилам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на улицах Челябинска появились первые электросамокаты. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Между тем, в начале следующей недели в мэрии запланировано совещание с участием ООО «ВУШ», ООО «Яндекс Go» и ООО «Юрент.Байк». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На встрече городские власти намерены обсудить с операторами кикшеринга меры безопасности при использовании СИМ, соблюдение операторами правил выкладки самокатов строго в определенных для этого местах, а также принятие ими мер немедленного реагирования по перемещению СИМ, оставленных пользователями в неположенных местах, на утвержденные стоянки.

Сезон проката электросамокатов в 2026 году для операторов кикшеринга будет идти по новым правилам, напомнили в мэрии. Компании смогут штрафовать пользователей за различные нарушения. В свою очередь, власти весь сезон будут формировать ежемесячный рейтинг операторов: чем меньше нарушений, тем больше самокатов он может выкладывать и наоборот.

«Операторы должны следить не только за оставлением СИМ в специальных местах, но и за скоростным режимом, соблюдением запрета на перемещение по определенным территориям. Должны проводить информационные кампании о правилах безопасной езды, а также идентифицировать возраст пользователя», – подчеркнули в пресс-службе мэрии.

За несоблюдение пользователями и операторами кикшеринга правил предусмотрены административные штрафы. В зависимости от нарушений они составят: для горожан – от 2 до 5 тысяч рублей, для юрлиц – от 10 до 100 тысяч рублей.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube