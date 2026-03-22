На Зюраткуле начал таять знаменитый ледяной фонтан

Известная южноуральская достопримечательность завершает сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ледяной фонтан в национальном парке «Зюраткуль» тает. Об этом сообщила пресс-служба ООПТ.

«Три дня назад его огородили лентой, что означает – подходить близко нельзя, это опасно. К сожалению, туристов заградительная лента не останавливает, и они, рискуя своими жизнями, заходят за ленту и даже пытаются взобраться по кромке льда там, где фонтан уже обвалился», – рассказали в заповеднике.

В связи с этим администрация национального парка «Зюраткуль» просит гостей не заходить за заградительную ленту и не подпускать к фонтану детей.

Ледяной фонтан – одна из «сезонных» достопримечательностей Южного Урала. Появился он полвека назад – в 1976 году, когда в ходе геолого-разведочных работ рабочие попали в артезианский бассейн. Летом из источника бьет фонтан высотой до 7 метров. Зимой он постепенно замерзает, превращаясь к гигантскую сосульку, вырастающую до 14 метров в высоту.

Челябинск, Виктор Елисеев

