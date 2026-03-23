Авиарейсы из Челябинска в Санкт-Петербург задерживаются из-за атаки БПЛА

Три самолета не могут вылететь из Челябинска в Санкт-Петербург.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , причина задержки – атака БПЛА на Ленинградскую область начавшаяся вечером воскресенья, 22 марта.

По информации Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково начали вводить вчера вечером. В очередной раз это произошло около полуночи по московскому времени. Об их снятии пока не сообщали.

Два часа назад губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что отражение атаки БПЛА на регион продолжается. «В общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников», – уточнил чиновник.

Из-за ограничений, введенных в аэропорту Пулково, в Челябинске задерживается вылет трех самолетов на Санкт-Петербург. Вылет рейса, запланированного на 5:40, перенесен на 15:45. Ожидаемое время вылета еще одного самолета изменено с 6:15 на 15:50. Авиарейс, планировавшийся на 8:00, перенесен на 22:00.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube