Уральские металлурги прощаются со старыми коксовыми батареями

ММК демонтирует старые коксовые батареи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на предприятии начался демонтаж коксовых батарей №1 и №2, выведенных из работы в рамках экологической программы компании с пуском новой коксовой батареи №12.

«Демонтаж будем производить в несколько этапов. Сначала уберем все оборудование и комплекс зданий и сооружений вокруг батарей. Это коксовые машины, газопроводы, мастерские. Далее приступим к демонтажу кладки», – рассказал руководитель проекта, старший мастер коксового цеха Дмитрий Колованов.

Попутно планируется демонтаж выведенной из работы угольной башни с конвейером, предназначенным для подачи угольной шихты. «Для того чтобы аккуратно ее сломать, из первой коксовой батареи сначала соорудим своеобразный «пандус», вторую коксовую батарею будем демонтировать сразу», – сообщил Дмитрий Колованов.

Ежедневно на подлежащих демонтажу объектах работают 15-20 специалистов подрядной организации. Завершить весь объем работ планируется до конца сентября 2026 года.

Вывод из эксплуатации первой и второй коксовой батарей дал значительный экологический эффект, отмечает руководитель проекта – выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшились на 4 тысячи тонн в год.

На первой и второй коксовых батареях, производственная мощность каждой из которых составляла 600 тысяч тонн, трудились 100-110 человек – четыре сменные бригады и пятая. В настоящее время персонал распределен по другим участкам коксового цеха. Строительным отходам, оставшимся после демонтажа коксовых батарей, найдут применение в производстве.

Кроме того, сейчас продолжается демонтаж коксовых батарей №13 и №14 и угольной башни.

Напомним, проститься с устаревшими коксовыми батареями сталевары смогли благодаря запуску в 2024 году новейшей и самой мощной в России коксовой батареи №12 производительностью 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год. Комплекс оснащен передовыми природоохранными сооружениями, включая 32 системы аспирации с остаточной запыленностью не более 10 мг/м3. Также в его составе – не имеющие аналогов в России установки десульфурации и денитрификации, многократно снижающие выбросы диоксида серы и окислы азота.

Используемая здесь безотходная технология сухого тушения коксующегося угля позволяет утилизировать тепло кокса, вырабатывая дополнительно до 40 МВт электроэнергии. Кроме того, комплекс оборудован замкнутой оборотной системой водоснабжения и биохимической установкой, очищающей до 300 кубических метров стоков в час. После пуска КБ-12 в июле 2024 года металлурги смогли вывести из работы шесть старых коксовых батарей, что позволило снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тысячи тонн в год.

Челябинск, Виктор Елисеев

