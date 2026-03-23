В Бредах – День сурка: в Челябинской области заметили еще одну примету весны

В Брединском заказнике проснулись сурки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сфотографировать зверьков удалось сотрудникам ГБУ «ООПТ Челябинской области» во время выездного обследования территории заказника. Появление сурков после зимней спячки считается верной приметой наступления весны.

В спячке животные проводят больше полугода, отправляясь на боковую в августе и просыпаясь лишь в марте. С приходом первого тепла они начинают постепенно выходить из нор, хотя почва еще может оставаться промерзшей, а растительность не восстановилась. После пробуждения сурки какое-то время существуют за счет накопленных жировых запасов.

«Появление сурков – это своеобразный индикатор сезонных изменений в природе, который говорит нам о приходе не только календарной, но и фактической весны», – отметил начальник участка Виктор Зарицкий.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube