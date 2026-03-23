Челябинские ТРК «Алмаз» и «Родник» выставили на торги

Национализированные в Челябинске ТРК продают с аукциона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на аукцион выставлено 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Родник». Информация об этом опубликована на сайте ГИС «Торги».

Основной вид деятельности предприятия – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Фирма управляла торговыми площадями, принадлежавшими семье бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, в том числе ТРК «Родник» (126 тысяч квадратных метров) и «Алмаз» (170,5 тысячи квадратных метров).

Первоначальная цена лота – 8,2 миллиарда рублей. Шаг в ходе аукциона – 1% (82,18 миллиона рублей). Размер задатка, который участники должны внести, – 1,6 миллиарда рублей.

Прием заявок продлится до 26 марта. Торги запланированы на 27 марта.

Напомним, Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества «Макфы». В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель «Макфы» экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор «Макфы» экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.

В надзорном ведомстве настаивали, что бизнес-империя, включающая более 30 предприятий, имеет коррупционное происхождение, и все ее имущество должно быть обращено в доход государства.

Главные ответчики – Михаил Юревич и Вадим Белоусов, – работая в органах госвласти, продолжали фактически владеть группой и участвовать в управлении ею, в течение многих лет нарушая установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения, утверждала Генпрокуратура. При этом свое высокое положение во власти они использовали для достижения собственных бизнес-интересов, подчеркивали в ведомстве.

После решения о национализации доли в уставных капиталах 13 юридических лиц группы компаний «Макфа» (в том числе ООО «Родник») и обыкновенные акции 7 юридических лиц обращены в доход РФ.

Оспорить решение в других судебных инстанциях бывшим собственникам не удалось.

Ранее в Росимуществе заявили, что продажа «Макфы» стала крупнейшей сделкой по приватизации в 2025 году. За компанию удалось выручить 22,4 миллиарда рублей. Ее приобрела одна из структур Россельхозбанка.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube