Движение по двум улицам в центре Челябинска ограничат на три года

В Челябинске вводится ограничение движения на улицах Красной и Коммуны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи со строительными работами и продлятся более трех лет.

С 22 часов 23 марта вводится ограничение движения транспорта по крайней правой полосе улицы Красной на участке от Коммуны до Маркса.

С 7 часов 1 апреля – закрывается движение по улице Коммуны на участке от Красной до Васенко.

Завершить все работы подрядчик планирует до 1 мая 2029 года.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и планировать свой маршрут заранее.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube