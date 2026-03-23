Движение по двум улицам в центре Челябинска ограничат на три года

В Челябинске вводится ограничение движения на улицах Красной и Коммуны.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи со строительными работами и продлятся более трех лет.
С 22 часов 23 марта вводится ограничение движения транспорта по крайней правой полосе улицы Красной на участке от Коммуны до Маркса.
С 7 часов 1 апреля – закрывается движение по улице Коммуны на участке от Красной до Васенко.
Завершить все работы подрядчик планирует до 1 мая 2029 года.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и планировать свой маршрут заранее.
Челябинск, Виктор Елисеев
