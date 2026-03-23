В южноуральском поселке вспыхнул пожар в школе-интернате

Три десятка человек пришлось эвакуировать из-за возгорания в школе в поселке Магнитка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошел сегодня, 23 марта, в здании коррекционной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья в поселке Магнитка, расположенном на территории Кусинского округа.
В кабинете на втором этаже здания загорелась мебель. К моменту приезда пожарных здание покинули 29 человек, включая 19 учащихся.
На данный момент пожар ликвидирован, в результате возгорания никто не пострадал. Эвакуированные дети и персонал находятся в здании детского клуба «Горняк». Учебный процесс приостановлен, дети будут направлены домой.
Челябинск, Виктор Елисеев
