На Южном Урале потеплеет до +16

В Челябинской области будет аномально тепло.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, на этой неделе на Южном Урале сохранится влияние антициклона, лишь 25-26 марта активный атмосферный фронт, связанный с Каспийским циклоном, принесет дожди на территорию региона.

«Изменение в погоде будет кратковременным, так как антициклон усилится, рассеивая облачность над Южным Уралом», – отмечают специалисты ЦГМС.

По предварительным расчетам синоптиков, к выходным с южными потоками в регион будет поступать все большее тепло, превышающее климатическую норму на 8 градусов и более.

Завтра, 24 марта, по области ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -7, в низинах до -10, днем +10, +15 градусов по Цельсию, на юге до +5. В Челябинске ночью будет 3-5 градусов ниже ноля, днем +10, +12 градусов.

В ночь на среду, 25 марта, столбик термометра окажется в пределах от -3 до 2 градусов, в горах и низинах температура опустится до 8 градусов ниже ноля. Днем потеплеет до +9, +14, на юге до +4 градусов. В Челябинск ночью ожидается 0, -2, днем +9, +11 градусов.

В четверг, 26 марта, ночью синоптики обещают -2, +3 градуса по Цельсию, днем воздух прогреется до 11-16 градусов выше ноля (на юге – по-прежнему, +4). В Челябинске ночью столбик термометра преодолеет нулевую отметку, поднявшись до -1, +1 градуса. Днем +11, +13 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

