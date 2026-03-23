В Челябинске полиция и ФСБ накрыли подпольный терминал связи телефонных мошенников

В Челябинске сотрудники ФСБ и МВД задержали организатора незаконного телефонного узла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Челябинске сотрудники регионального УФСБ России и оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями областного полицейского главка задержали 22-летнего жителя Томской области. Молодого человека подозревают в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

По словам томича, предложение о заработке он получил в одном из зарубежных мессенджеров. Для запуска узла связи незнакомцы передали молодому человеку необходимое оборудование, партии сим-карт, а также деньги для аренды квартир. Инструкции по дальнейшей работе он получал дистанционно. В течение месяца молодой человек обеспечивал незаконный трафик.

В ходе обыска у него в арендованной квартире обнаружили сим-бокс на 32 слота, около 200 сим-карт, два роутера, ноутбук и 4 мобильных телефона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, силовики ищут возможных иных участников преступной схемы.

Фигурант заключен под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

