В Челябинске полиция и ФСБ накрыли подпольный терминал связи телефонных мошенников

В Челябинске сотрудники ФСБ и МВД задержали организатора незаконного телефонного узла.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Челябинске сотрудники регионального УФСБ России и оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями областного полицейского главка задержали 22-летнего жителя Томской области. Молодого человека подозревают в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.
По словам томича, предложение о заработке он получил в одном из зарубежных мессенджеров. Для запуска узла связи незнакомцы передали молодому человеку необходимое оборудование, партии сим-карт, а также деньги для аренды квартир. Инструкции по дальнейшей работе он получал дистанционно. В течение месяца молодой человек обеспечивал незаконный трафик.
В ходе обыска у него в арендованной квартире обнаружили сим-бокс на 32 слота, около 200 сим-карт, два роутера, ноутбук и 4 мобильных телефона.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, силовики ищут возможных иных участников преступной схемы.
Фигурант заключен под стражу.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»