Индустриальный парк уральских металлургов получит субсидию для компенсации затрат на строительство инфраструктуры

Индустриальный парк ММК включен в перечень для получения субсидии более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета в 206-2028 годах на развитие инфраструктуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», российское правительство в рамках программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» распределило между регионами 46,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат, связанных со строительством объектов инфраструктуры индустриальных и промышленных технопарков. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего в 2026-2028 годах финансирование на развитие индустриальных площадок получат восемь регионов, прошедших конкурсный отбор проектов: Башкортостан, Татарстан, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Омская и Челябинская области, Москва.

В перечень отобранных проектов вошел и индустриальный парк ММК. В 2026 году Челябинской области выделят на его поддержку 288,1 миллиона рублей, в 2027-м – 428,2 миллиона, в 2028-м – 429,2 миллиона. Общая сумма субсидий за три года превысит 1,1 миллиарда рублей. Субсидия выделяется управляющим компаниям индустриальных парков на создание новых производств, увеличение площади индустриальных парков, а также на строительство объектов коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры.

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» – дочернее общество ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Площадка, расположенная на площади 66 га, обладает всей необходимой для промышленных резидентов инженерной инфраструктурой и развитой железнодорожной сетью. Компания аккредитована Министерством промышленности и торговли РФ, что дает инвесторам возможность применять систему налоговых льгот: обнуление ставки налога на имущество, землю и транспорт. В рейтинге индустриальный парков (управляющих компаний) и особых экономических зон, составленном журналом «Эксперт-Урал» и аналитическим центром «Эксперт», ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» вошло в топ-50 клиентоориентированных индустриальных площадок, заняв 17-19 место.

На площадке Индустриального парка ММК работают около 50 предприятий, 20 из которых осуществляет производственную деятельность. В прошлом году здесь были запущены такие крупные проекты как производство пластиковых труб для газо- и водоснабжения диаметром от 20 мм до 450 мм компанией «ТрубоПластУрал», выпуск микрокальцита компанией «ЕМКемикалс», а также начала работу первая очередь цеха стальных валков ЗАО «МЗПВ». Все эти проекты являются импортозамещающими.

Строительство объектов инфраструктуры ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», выполняемое в 2025-2026 годах при поддержке ПАО «ММК», должно увеличить энергетические мощности на территории индустриального парка. Это крайне актуально для динамично развивающегося производства продукции резидентов площадки.

Челябинск, Виктор Елисеев

