24 марта ожидаются следующие события – Челябинск

24.03.2026, вторник

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Волгаланд» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:30 Челябинск – Т-игра «Дура»: путешествие в мир внутреннего архетипа (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча маленьких интеллектуалов «Познавайка» «Веселый светофор» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Подписание двух соглашений по подготовке педагогических кадров с участием руководства минобразования региона, администрации Миасса, автозавода «Урал» и ЮУрГГПУ, пресс-конференция участников (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й этаж)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, краеведческий зал) (по записи)

13:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный развитию благотворительности и частных инициатив на Южном Урале (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, креативное пространство «Атом»)

13:00 Челябинск – Встреча «История в лицах: Емельян Пугачев и другие» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Открытая лекция по ораторскому искусству на тему «Невербальные компоненты речи» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел по работе с молодежью)

14:00 Челябинск – Презентация «Мятежный дух живописца» к 170-летию М.А. Врубеля (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, абонемент художественной литературы)

14:00 Челябинск – Квиз «Автостопом по фэнтези» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Виртуальная экскурсия «Большой юбилей Большого театра» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

14:00 Челябинск – Собрание «серебряных волонтеров» Совета ветеранов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:30 Челябинск – Открытие всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, Изумрудный зал)

17:00 Челябинск – Мастер-класс «Искусство изготовления закладок» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

17:30 Челябинск – Лекторий «Стойкий оловянный солдатик и Челябинск» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, краеведческий зал)

18:00 Челябинск – Лекция «Полуденное солнце Камю», посвященная творчеству Альбера Камю (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел по работе с молодежью)

