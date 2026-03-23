«Трактор» проиграл на старте плей-офф Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» в Казани уступил «Ак Барсу» в овертайме – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , гости могли открыть счет в матче на 11-й минуте встречи. Однако арбитры решили проверить, не было ли у челябинцев игры рукой. Изучив видеозапись момента, шайбу засчитали. Но тут же тренерский штаб «Ак Барса» запросил новый видеопросмотр – казанцы настаивали на помехе вратарю. В итоге взятие ворот не засчитали, и команды продолжили игру при нулях на табло.

И все-таки в первом периоде «черно-белые» явно держали инициативу в своих руках: за 20 минут они сделали 19 бросков в створ ворот хозяев против 9 у казанцев.

На 16-й минуте Михаил Григоренко бросил с середины зоны, шайба после рикошета вернулась ему же, и Михаил отправил ее Виталию Кравцову, в отправившему игровой снаряд в пустой угол ворот «Ак Барса» – 1:0, «Трактор» открывает счет.

Во втором игровом отрезке казанцы больше атаковали, чаще били по воротам. Хотя общий итог по броскам в створ по итогам 40 минут игрового времени все равно оказался в пользу южноуральцев – 29:22. Но самое главное – челябинцы сохранили минимальное преимущество в счете – 1:0.

На 49-й минуте Михал Чайковски отправился на скамью штрафников, и челябинцы в третий раз в матче остались в меньшинстве. Вчетвером гости едва отбились, но на 51-й минуте, уже после выхода пятого полевого игрока, Дмитрий Яшкин сделал прострел на пятак гостей, шайба после рикошета отлетела в центр зону, откуда Алексей Пустозеров с разворота отправил ее в ворота «Трактора» – 1:1, сравнивает «Ак Барс» счет.

После заброшенной шайбы казанцы явно владели инициативой. В результате на 55-й минуте гости вновь оказались в меньшинстве – Михаил Григоренко получил 2 минуты штрафа за выброс шайбы. И на сей раз хозяева реализовали численное преимущество – 2:1, отличился Нэйтан Тодд.

Последние минуты «Трактор» активно атаковал. На 59-й минуте Дмитрий Николаев покинул ворота, уступив место шестому полевом игроку. И на 60-й минуте вновь сработала связка Григоренко-Кравцов: Михаил с неудобной руки отправил шайбу на пятак, а поджидавший там Виталий, поймав вратаря хозяев на противоходе, за 20 секунд до сирены сравнял счет – 2:2, придется командам побороться еще в овертайме.

В дополнительное время удачливей оказались хозяева: на 77-й минуте матча Илья Сафонов от левого борта набросил на пятак, и шайба рикошетом влетела в ворота «Трактора» – 3:2, «Ак Барса» побеждает в первом матче первого раунда плей-офф.

Следующий матч состоится здесь же, в Казани, 25 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

