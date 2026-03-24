Южноуральские коммунальщики задолжали за электроэнергию 2,5 миллиарда рублей

Больше половины задолженности за электричество скопили муниципальные предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», по итогам 2025 года в Челябинской области организации сферы ЖКХ задолжали за потребленную электроэнергию более 2,5 миллиардов рублей. Среди должников 336 компаний, в том числе 112 муниципальных унитарных предприятий. На долю последних приходится более половины долга – свыше 1,5 миллиардов рублей.

«Платежная дисциплина южноуральских компаний оказалась ниже среднероссийской, – отмечают представители гарантирующего поставщика. – По итогам прошлого года уровень расчетов по стране составил 96,6%, но в Челябинской области этот показатель ниже – 87,4%. В среднем просрочка организаций за поставленный ресурс составляет семь месяцев. За 2 месяца 2026 года уровень оплаты в области составил всего 80%».

При этом жители региона оплачивают коммунальные услуги исправно: сборы за 2025 год составили по области 95%. Но часть средств не доходит до гарантирующего поставщика. Коммунальные организации не направляют поступающие от населения платежи в приоритетном порядке на оплату энергоресурсов, что только увеличивает долговую нагрузку, констатируют в компании.

Одной из причин кризиса неплатежей представители сбытового предприятия называют изношенность сетей. Она приводит к значительной потере энергоресурса и его потреблению выше нормативных показателей.

Еще одна проблема – отсутствие прозрачности движения средств внутри коммунальных предприятий и отсутствие действенного контроля со стороны учредителей и органов местного самоуправления. «Руководства предприятий направляют денежные средства, предназначенные для оплаты электроэнергии, на иные нужды по собственному усмотрению, – отметили представители предприятия. – Особенно остро этот вопрос касается муниципальных предприятий. Уже сейчас на долю МУПов приходится 61% задолженности всех организаций ЖКХ».

В итоге сбытовикам для разрешения ситуации зачастую приходится обращаться в суд с требованием признать должника банкротом. По 20 МУПам такое решение уже принято. При этом к субсидиарной ответственности по их долгам будут привлечены и учредители – органы местного самоуправления. На сегодняшний день получены исполнительные документы к администрациям на 212,8 миллиона рублей, эти деньги властям придется выплачивать из бюджета муниципалитетов.

Челябинск, Виктор Елисеев

