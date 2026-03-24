В Челябинске задержали курьера из Москвы, забравшего у подростков 11 миллионов рублей

Полицейские Челябинска задержали 16-летнюю девушку и жителя Москвы, выполнявших роль курьера мошенников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Центральный» обратилась жительница Челябинска, сообщив, что ее 15-летняя дочь, став жертвой мошеннической схемы, передала неизвестной девушке личные накопления в иностранной и российской валюте, а также ювелирные изделия на общую сумму более 9,6 миллиона рублей.

Дочь челябинки рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон поступил звонок с информацией о взломе аккаунта на портале Госуслуг, а также о том, что неизвестные с территории недружественной страны якобы получили доступ к банковским счетам ее родителей, и теперь им грозит уголовная ответственность. Перепуганному подростку объяснили: чтобы избежать уголовного преследования, необходимо задекларировать все имеющиеся денежные средства и материальные ценности. Переживая за родителей, девочка передала все ценности молодой незнакомке.

В ходе расследования оперативники городского УМВД вышли на 16-летнюю девушку, получившую от школьницы рюкзак с деньгами и ювелирными изделиями. Оказалось, что она не только стала невольным пособником мошенников, но и сама попалась на их уловки.

Школьница рассказала, что получила сообщение от службы доставки цветов, и, перейдя по ссылке, ввела поступивший в смс-сообщении код. Далее последовали звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов, обвинения в пособничестве недружественной стране и угрозы о возбуждении уголовного дела в отношении родителей. Звонившие также потребовали собрать все деньги и ценности, хранящиеся дома, и передать для декларирования курьеру.

Обманутая девушка передала незнакомцу хранившиеся в сейфе родителей деньги и ценности на общую сумму 1,3 миллиона рублей и полученный от сверстницы рюкзак.

Разматывая клубок дальше, сотрудники уголовного розыска смогли задержать и этого курьера мошенников. Им оказался 22-летний житель Москвы, приехавший в Челябинск за два дня до встречи 16-летней челябинкой.

Подработку москвич нашел в сети Интернет и строго следовал всем указаниям своего куратора. Полицейские установили, что, получив от школьницы деньги и ценности, он уехал в Екатеринбург, где передал все третьему лицу.

По данным фактам в отделе полиции «Центральный» возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. Задержанный в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.

Также у полицейских есть основания полагать, что молодой человек мог быть задействован в аналогичных схемах на территории Курганской и Челябинской областей.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube