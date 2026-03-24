Гендиректора ДЕЗ Калининского района в Челябинске дисквалифицировали

Гендиректора управляющей компании, лишенной лицензии на управление МКД в Челябинске, наказали за многократные нарушения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госжилинспекции Челябинской области, генеральный директор управляющей организации ООО «ДЕЗ Калининского района» дисквалифицирован на 1 год.
Причиной стало неоднократное нарушение лицензионных требований и неисполнение предписаний Госжилинспекции.
Напомним, в феврале текущего года в связи с многочисленными нарушениями, выявленными в результате проверок, Госжилинспекция исключила из лицензии этой управляющей организации все многоквартирные дома.
Проверки проходили по жалобам жителей в период подготовки к отопительному периоду. О ненадлежащем содержании имущества многоквартирных домов и длительном отсутствии отопления челябинцы рассказывали не раз. В управлении ООО «ДЕЗ Калининского района» находилось 36 многоквартирных домов.
Материалы по результатам выявленных нарушений Госжилинспекция направила в мировой суд, который признал генерального директора виновным в совершении административного правонарушения и принял решение о дисквалификации.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»