Гендиректора ДЕЗ Калининского района в Челябинске дисквалифицировали

Гендиректора управляющей компании, лишенной лицензии на управление МКД в Челябинске, наказали за многократные нарушения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госжилинспекции Челябинской области, генеральный директор управляющей организации ООО «ДЕЗ Калининского района» дисквалифицирован на 1 год.

Причиной стало неоднократное нарушение лицензионных требований и неисполнение предписаний Госжилинспекции.

Напомним, в феврале текущего года в связи с многочисленными нарушениями, выявленными в результате проверок, Госжилинспекция исключила из лицензии этой управляющей организации все многоквартирные дома.

Проверки проходили по жалобам жителей в период подготовки к отопительному периоду. О ненадлежащем содержании имущества многоквартирных домов и длительном отсутствии отопления челябинцы рассказывали не раз. В управлении ООО «ДЕЗ Калининского района» находилось 36 многоквартирных домов.

Материалы по результатам выявленных нарушений Госжилинспекция направила в мировой суд, который признал генерального директора виновным в совершении административного правонарушения и принял решение о дисквалификации.

Челябинск, Виктор Елисеев

