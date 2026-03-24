Вице-спикер Челябинской гордумы сдал мандат

Челябинская гордума лишилась вице-спикера и еще одного депутата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Челябинская городская дума приняла решение о досрочном лишении полномочий двух депутатов.

Раньше времени муниципальный парламент покинули заместитель председателя Кирилл Матвеев, а также Денис Лезин. Вице-спикер входил в думскую фракцию партии «Единая Россия», Лезин – представлял «Новых людей». Об сложили мандаты по собственному желанию.

При этом в прошлом году гордуму уже покинули три депутата-единоросса: Виталий Родионов (утвержден главой Чесменского района), Виген Мхитарян и Светлана Буравова (вошли в состав Законодательного собрания Челябинской области по итогам выборов прошлого года).

Мандат Буравовой «Единая Россия» передала следующему кандидату партийного списка. Аналогичная судьба ждут и кресло, освобожденное Лезиным, прошедшим в парламент по списку партии «Новые люди».

В округах одномандатников Родионова, Мхитаряна и Матвеева в сентябре 2026 года должны пройти довыборы.

Челябинск, Виктор Елисеев

