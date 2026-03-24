20-летний магнитогорец нагрел маркетплейс на четверть миллиона рублей

В Магнитогорске полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на маркетплейсе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 20-летний магнитогорец на протяжении двух месяцев обманывал популярный маркетплейс.

Южноуралец оформлял заказы через аккаунты своих родственников и знакомых, а затем под видом курьера забирал товары для доставки. После этого указывал в приложении, что заказчики отказались от покупки. Деньги возвращались на счета владельцев учетных записей, а полученные товары (включая флисовый костюм, комод и геймпады) магнитогорец продавал в комиссионные магазины.

Сумма причиненного торговой площадке ущерба превысила 250 тысяч рублей.

В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

