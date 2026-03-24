Срок расследования уголовного дела в отношении экс-замгубернатора продлили до середины июня

Расследование уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Челябинской области затянется до середины июня.

Как уже сообщал «Новый День» , заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика задержали 12 февраля текущего года.

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,88 миллиона рублей в период 2021-2023 годов, когда Фалейчик занимал кресло главы Копейска. Деньги ему, по версии следствия, передал бизнесмен Михаил Блейзер за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Юность».

После задержания чиновника курируемые вице-губернатором вопросы передали другим заместителям главы региона. Так, министерство дорожного хозяйства и транспорта перешло в ведение первого вице-губернатора Ивана Куцевляка, министерство строительства и инфраструктуры досталось первому замгубернатора Станиславу Мошарову, министерство ЖКХ и министерство архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории – вице-губернатору Татьяне Кучиц.

В конце февраля Фалейчика отправили в отставку.

Сегодня стало известно, что срок расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Фалейчика, установлен до 19 июня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся у него документы.

Челябинск, Виктор Елисеев

