Аномальное тепло грозит Южному Урале подтоплениями

В Челябинской области растет угроза наводнений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , гидрологическая обстановка в регионе может осложниться из-за повышенного температурного фона (на 4-8 градусов больше нормы) и ожидаемыми в отдельных районах Южного Урала осадками. Об этом сообщили в Челябинском гидрометцентре.

По расчетам синоптиков, 25-26 марта в ряде территорий могут пройти кратковременные и небольшие дожди (уровень осадков 0,3-14 миллиметра).

«В ближайшие трое суток возможны активное разрушение ледового покрова, интенсивные подъемы уровней воды в реках в районах выпадения осадков, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, местами выход воды на пойму, подтопление пониженных участков местности», – предупредили южноуральцев синоптики.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube