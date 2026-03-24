Топ-менеджеры «Макфы», обвиняемые во взятках, отправились на СВО

В Челябинске приостановили уголовные дела о взятке и коммерческом подкупе, возбужденные в отношении топ-менеджеров «Макфы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , начальник службы закупа зерна АО «Макфа» Иван Тофан подписал контракт с Минобороны России и отправился на СВО. Эту информацию подтвердили в Центральном районном суде Челябинска.

В конце февраля текущего года стало известно о том, что и второй участник громкого дела о многомиллионном подкупе на челябинском предприятии – директор по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлен Паршин – также ушел на специальную военную операцию.

Напомним, топ-менеджеров «Макфы» задержали 27 февраля прошлого года. По версии следствия, с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года они предложили представителю коммерческой организации заплатить им не менее 16 миллионов рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. После передачи посреднику – менеджеру службы закупа зерна – первой части взятки всех троих задержали.

Обвинение строится на показаниях посредника, который заявил, что ранее получал от одного бизнесмена деньги и передавал их Паршину.

Так как за время коррупционной истории «Макфа» успела сменить собственника (предприятие национализировали), уголовное дело возбудили сразу по двум сатьям – получение взятки и коммерческого подкупа.

Но управленцы решили суда не дожидаться и заключили контракты с Минобороны. До перехода в «Макфу» оба служили в МВД.

Челябинск, Виктор Елисеев

