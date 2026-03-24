В Челябинской области грозятся наказать учительницу за шуточную фотосессию

После скандала с фотосессией для выпускного альбома в южноуральской школе в минобрнауки региона пообещали принять дисциплинарные меры к педагогам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , скандал разразился после фотосессии, организованной в одной из школ Увельского района.

Некоторых возмутила одна из постановочных фотографий с участием учеников девятого класса и их классным руководителем. На снимке дети стояли на коленях, а педагог направляла на них автомат.

Шокированные южноуральцы обратили на фотографию внимание СМИ, сочтя ее содержание неподобающим.

Выяснилось, что идея снимка принадлежала детям. Он должен был стать частью выпускного фотоальбома. Родители против подобной фотографии не возражали. Педагог сначала сомневалась, стоит ли участвовать в шуточной, но неоднозначной затее. Однако, в конце концов, согласилась.

После того, как в СМИ разразился скандал, руководство школы пообещало принять меры. «Шутка превратилась в такую проблему, которую нам придется решать как в коллективе с учителями, так и в детском коллективе. Конечно же, мы примем все меры, чтобы в дальнейшем такая ситуация не повторялась», – заявил директор школы Виктор Новиков.

Со своим комментарием выступили и в министерстве образования и науки Челябинской области. «По информации представителей родительского комитета, первоначальная идея фотографии исходила от детей, однако взрослые не воспрепятствовали ее реализации, – цитирует ЕАН ответ ведомства. – Классный руководитель – опытный педагог, работающий с высокой нагрузкой в сельской школе, ранее характеризовалась положительно и замечаний не имела. Родители и учащиеся обеспокоены сложившейся ситуацией. Все участники признали некорректность кадра и недопустимость подобной постановки».

Чиновники заявили, что в школе начата проверка, по результатам которой примут дисциплинарные и административные решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

