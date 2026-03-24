«Металлург» одержал уверенную победу в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» дома без проблем одолел «Сибирь» из Новосибирской области – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вряд ли первый раунд плей-офф окажется для «сталеваров» совсем уж легкой прогулкой: «Сибирь» славится умением огорчить соперника. Но первый матч сложностей обладателям Кубка Континента не принес.

Встреча пришла при подавляющем преимуществе хозяев: к концу матча южноуральцы вели по броскам в створ ворот едва ли не с тройным перевесом.

Уже на 3-й минуте магнитогорцы открыли счет – отличился Михаил Федоров.

На 12-й минуте встречи Роман Канцеров ворвался в зону по левому флангу, оттянул на себя двух игроков «Сибири», а затем отдал пас на пятак, где Владимир Ткачев спокойно переиграл голкипера гостей – 2:0.

На 33-й минуте матча сыграла та же связка. Но на этот раз Владимир Ткачев ассистировал. Нападающий магнитогорцев, выждав паузу, отдал шайбу на пятак, а Роман Канцеров отправил ее в дальний угол ворот сибиряков – 3:0.

В третьем периоде хозяева продолжили методично дожимать соперника. На 50-й минуте Егор Яковлев на синей линии получил шайбу от Никиты Михайлиса и после паузы бросил верхом. Она задела защитника гостей и, сменив направление, влетела в ворота – голкипер «Сибири» такого развития событий не ждал – 4:0.

На 58-й минуте вратарь новосибирцев убежал с площадки, уступив место шестому полевому игроку. И сумели размочить счет: на 59-й минуте Валентин Пьянов мощно прострелил на пятак, и шайба от конька защитника хозяев влетела в ворота – 1:4.

Итог – уверенная победа «Металлурга» со счетом 4:1. Слкедующий матч серии пройдет в Магнитогорске в четверг, 26 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

