25 марта ожидаются следующие события – Челябинск

25.03.2026, среда

10:30 Челябинск – Громкие чтения «Золотая россыпь сказок» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

10:30 Челябинск – Концерт бардовской песни «Весеннее настроение» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная решению кадровых проблем на производственных предприятиях Южного Урала и внедрению инструментов бережливого производства (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж, редакция газеты «Южноуральская панорама»)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

12:00 Челябинск – Солнечная карусель «С мартовской капелью» в клубе «Надежда» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

12:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Открытая встреча для самозанятых «Как связаны количество денег и качество отношений» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел по работе с молодежью)

14:00 Челябинск – Творческий урок «Тайна кошачьего шарма» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Конкурсно-игровая программа «Как хорошо, что есть театр!» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

14:00 Челябинск – Встреча «Эти удивительные вафли» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Цветущий укроп» по вышивке нитками мулине на пяльцах (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, краеведческий зал)

15:00 Челябинск – Встреча «Поэтическая живопись Роальда Мандельштама» в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

17:30 Челябинск – Торжественная церемония вручения премии работникам культуры и искусства Челябинска «Золотая лира» (Зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)

18:00 Челябинск – «Нейросети для начинающих: от основ до практики»: обучающий мастер-класс по работе с нейросетями (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

18:00 Челябинск – «Челябинск театральный»: творческая встреча с Натальей Балдиной, легендой Челябинского театра кукол (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:00 Челябинск – Кино-проект «Азбука кино», организованный совместно с киностудией «Мосфильм» и киноцентром имени С.А. Герасимова (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

