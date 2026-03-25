На что хватило. В Челябинской области снизилась средняя площадь покупаемых квартир в новостройках

Площадь приобретаемых южноуральцами квартир снижается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в начале 2026 года средневзвешенная площадь реализованных жилых помещений в России опустилась ниже 45 квадратных метров. Это минимальный показатель за всю историю строительной отрасли. Об этом сообщили аналитики портала о недвижимости «Движение.ру», изучившие данные Единой информационной системы жилищного строительства.

«Отрицательная динамика год к году зафиксирована в большинстве регионов России с крупными рынками первичной недвижимости», – отметили эксперты.

За год число регионов, где средняя площадь приобретаемого жилого помещения больше 50 квадратных метров, сократилось с семи до одного – в Самарской области этот показатель равен 50,8 квадратного метра.

В целом же по России в конце 2025 – начале 2026 года средневзвешенная площадь реализованного по договорам долевого участия лота в новостройках составила 44,8 квадратного метра – сокращение площади стало самым значительным за всю историю наблюдений (2021-2026 годы).

«На конец 2025 года и начало 2026 года пришелся пик продаж жилья в новостройках, спрос был разогрет вступавшими в силу с февраля изменениями программы семейной ипотеки. Покупатели стремились успеть приобрести хоть какое-то жилье при довольно ограниченном лимите, которого в существующих условиях очевидно не хватает на приобретение квартир более-менее значительных площадей – ни в столицах (Москве и Санкт-Петербурге с лимитом в 12 млн рублей), ни в большинстве крупных регионов с лимитом в шесть миллионов. По сути, эти «семейные» кредиты ушли в сегмент студий и однокомнатных квартир, что и повлияло на показатель, причем очень существенно», – комментируют аналитики.

При этом в Челябинской области средняя площадь прибретаемого жилья оказалась меньше общероссийского показателя: за год она уменьшилась с 45,9 до 44,1 квадратного метра (-3,8%).

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

