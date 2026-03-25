Два авиарейса из Челябинска в Санкт-Петербург задерживаются на 12 часов

Авиасообщение между Челябинском и Санкт-Петербургом прервалось из-за атаки БПЛА.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в связи с атакой БПЛА на Ленинградскую область прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) был закрыт до утра среды, 25 марта.

В результате задержано как прибытие самолетов из северной столицы в Челябинск, так и вылет авиарейсов в обратном направлении.

Так, рейс из Санкт-Петербурга, прибытие которого была назначено на 4:40, прилетит в Челябинск в 15:30. Еще один самолет ожидается в 16:55 (по расписанию – 5:25).

В свою очередь, рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург перенесены с 5:40 на 16:05 и с 6:15 до 18:15.

По информации пресс-службы Минобороны России, в период с 23:00 24 марта до 7:00 по московскому времени 25 марта, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Московского региона и Республики Крым. Из них 56 БПЛА – над Ленинградской областью.

Челябинск, Виктор Елисеев

