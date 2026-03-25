Двоих миасцев поймали среди ночи при попытке угнать десяток телят

В Чебаркульском районе полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи телят.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел около трех часов ночи у одной из ферм в Чебаркульском районе.

Молодые люди 25 и 19 лет прибыли к ферме на автомобиле «Рено Логан» с прицепом. Южноуральцы спилили ножовкой замок на воротах и проникли в телятник, намереваясь похитить десяток телят.

К преступлению готовились тщательно. Один из них предварительно приезжал на ферму, чтобы осмотреть территорию и изучить пути подъезда. В ночь набега южноуральцы надели балаклавы, вооружились рациями и фонарями.

Однако непрошеных гостей заметили сотрудники предприятия. Воришек задержали и вызвали полицию.

Задержанные оказались жителями Миасса. Животных молодые люди планировали перепродать.

Следственным отделением МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам кражи.

Челябинск, Виктор Елисеев

