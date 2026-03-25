Два десятка многоэтажек в центре Челябинска на весь день оставят без воды

В центре Челябинска временно ограничат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, ограничения будут введены в связи с ремонтом пожарного гидранта.

Завтра, 26 марта, планируется временно приостановить водоснабжение по адресам:

улица Монакова, 6а, 4а, 4;

улица Телевизионная, 6, 4а, 4, 3, 1;

улица Цвиллинга, 56б, 56а;

улица Орджоникидзе, 58а, 56, 54в строение 1, 54б, 50, 43/1, 43, 41 корпус 2, 37, 35а, 54в, 41, 35, 33.

Выполнение комплекса работ планируется с 9:00 до 20:00.

Жителей просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

По всем вопросам можно обращаться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube