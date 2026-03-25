Он поскользнулся, она – потеряла ботинок: пару южноуральцев пришлось снимать с Александровской сопки спасателям

Златоустовские спасатели эвакуировали туристов с Александровской сопки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, мужчина и женщина отправились в поход на Александровскую сопку вчера, 24 марта, в районе обеда.

Восхождение прошло успешно, но на обратной дороге пара заблудилась. При спуске мужчина поскользнулся и получил травму головы, а женщина, потеряв ботинок, обморозила ногу.

Она сама позвонила в Единую дежурно-диспетчерскую службу, но где именно находится пара, сказать не смогла. На помощь пострадавшим выехали спасатели Златоустовского отряда поисково-спасательной службы.

Мужчину и женщину нашли только в 22:30 на западном склоне Александровской сопки, довезли до Златоуста и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Спасатели настоятельно рекомендуют туристам соблюдать меры безопасности при посещении гористой местности.

Челябинск, Виктор Елисеев

