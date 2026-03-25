Константин Струков не смог оспорить решение о национализации «Южуралзолота»

Кассационный суд оставил в силе решение о передаче «ЮГК» в собственность государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Седьмой кассационный суд отклонил жалобу адвокатов бывшего вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова на решение о национализации принадлежащих ему активов, оцениваемых в 220 миллиардов рублей.

Напомним, в начале июля прошлого года Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском об изъятии у Струкова и его доверенных лиц принадлежащих им акций «Южуралзолота» (67,85%), а также других активов: 100%-й доли в УК ЮГК, долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях «Хоум», «Уралвент», «Арбат-Сити», «Агрокомплекс «Экомодуль», «Сады Предгорья», «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».

В ведомстве заявили, что предприниматель незаконно получил предприятие под свой контроль, используя при этом свое должностное положение. Кроме того, в прокуратуре утверждали, что доходы от деятельности холдинга Струков и члены его семьи выводят за границу, тратят на покупку недвижимости, автомобилей, яхт и других предметов роскоши, а не направляют на дальнейшее развитие холдинга и поддержание работоспособности оборудования.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск в полном объеме. Это решение и пытался оспорить бизнесмен в Седьмом кассационном суде. Однако сегодня, 26 марта, жалобу оставили без удовлетворения.

Компания «Южуралзолото» была основана в 1976 году. В 1993 году предприятие акционировали. Константин Струков возглавил компанию в 1997 году, когда она переживала острый кризис. Через несколько месяцев принадлежащая Струкову УЗК «Восточная» и ОАО «Южуралзолото» учредили новую структуру – ЗАО «Южуралзолото». К 2003 году компания полностью перешла в собственность бизнесмена. К тому времени он уже был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, однако продолжал участвовать в бизнес-процессах ЮГК, что в прокуратуре сочли основанием для признания незаконности перехода компании под его контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

