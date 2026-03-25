На двух самых оживленных перекрестках в центре Челябинска отключат светофоры

В центре Челябинска с середины дня четверга отключат светофоры.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 26 марта, челябинцам необходимо быть особенно внимательными при пересечении двух самых оживленных перекрестков в городе.
С 14:00 до окончания работ будут отключены светофоры на перекрестках:
проспект Ленина – Свердловский проспект;
улица Труда – улица Братьев Кашириных.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»