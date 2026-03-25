На двух самых оживленных перекрестках в центре Челябинска отключат светофоры

В центре Челябинска с середины дня четверга отключат светофоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 26 марта, челябинцам необходимо быть особенно внимательными при пересечении двух самых оживленных перекрестков в городе.

С 14:00 до окончания работ будут отключены светофоры на перекрестках:

проспект Ленина – Свердловский проспект;

улица Труда – улица Братьев Кашириных.

Челябинск, Виктор Елисеев

