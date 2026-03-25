В Челябинске горожанин напал на школьницу в лифте

Челябинца задержали по подозрению в совершении полового преступления в отношении девочки-подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении развратных действий, совершенных в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

О произошедшем рассказала мать 12-летней школьницы. По словам женщины, молодой человек преследовал ее дочь до дома, забежал в подъезд, а в лифте начал приставать к ребенку. Все произошло в одном из домов, расположенных по улице Каслинской в Калининском районе Челябинска.

Челябинца задержали оперативники отдела уголовного розыска отдела полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску.

В ближайшее время южноуральцу предъявят обвинение, следователи намерены настаивать на заключении его под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

