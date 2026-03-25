«Трактор» проиграл второй матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» в Казани уступил «Ак Барсу» – 2:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , как и в первом матче, счет открыли гости.

На 6-й минуте встречи «черно-белые» выиграли борьбу в чужой зоне. Сергей Телегин нырнул за ворота и оттуда прострелил на пятак, а Андрей Никонов отправил шайбу в ворота.

Второй период практически полностью прошел под диктовку казанцев. На 21-й минуте Артем Галимов сравнял счет. А на 22-й минуте Кирилл Семенов уже вывел хозяев вперед – 2:1.

На 30-й минуте Митчелл Миллер увеличил отрыв «Ак Барса» – 3:1.

Впрочем, в конце игрового отрезка челябинцам удалось сократить отставание. На 38-й минуте Виталий Кравцов отправил шайбу на синюю линию. Ее подхватил Джошуа Ливо, продвинулся вперед и кистевым броском отправил в дальний угол ворот. Вратарь каназцев не смог ничего сделать – обзор ему закрывал Максим Джиошвили – 2:3.

В третьей двадцатиминутке «черно-белые» нарастили давление на позиции казанского клуба, но безрезультатно. Более того, на 54-й минуте матча Кирилл Семенов оформил дубль – 4:2 в пользу «Ак Барса».

Не помогла челябинцам и замена на 56-й минуте вратаря на шестого полевого игрока.

Итог – 4:2 в пользу казанцев. Счет в серии становится 2:0 в пользу «Ак Барса».

Следующие матча пройдут 27 и 29 марта в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

